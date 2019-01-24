Dolar ne kadar? 24 Ocak 2019 dolar yorumları

Haftaya 5.35'li seviyelerden başlayan ve genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün 5.2770'e kadar gerileyerek 31 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bu sabah saat 08:50'de 5.2780/5.2800 seviyesinde bulunuyor.
Kur geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım'dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.
Aynı saatte sepet bazında TL 5.6434/5.6460, euro/TL ise 5.9865/6.0115 seviyesinde bulunuyor.
OYNAKLIK ENDEKSLERİ GERİLEDİ
Türk lirası, Rus rublesi ve Güney Afrika randının "öngörülen" oynaklık göstergeleri, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki toparlanmanın ivme kazanmasıyla, yaklaşık altı ayın en düşük seviyesinde. TL'nin 3 aylık öngörülen oynaklığı Ağustos'ta 45'in üzerine çıktıktan sonra 17.30'a kadar gerilemiş durumda.
Dün Davos'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümede 2019 için belirlenen yüzde 2.3 hedefinin hala ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda ise hedefleri TCMB ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Albayrak ayrıca, mali disiplinden geçmişte de olduğu gibi seçim dönemlerinde bile taviz verilmeyeceğine dikkat çekerek, "Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok" dedi.
Merkez Bankası'nın 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin dün yayımlanan özetlerde, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağı vurgusu tekrarlandı.
Yatırımcılar bugün, Avrupa Merkez Bankası'nın saat 15:45'de açıklayacağı para politikası kararını beklerken dikkatler euroya çevrildi. ECB'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Euro 1.1383 dolarda bulunuyor.
UZMANLAR NE DİYOR?
Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Akdağ, Davos'tan gelen açıklamalar, gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu hava ve doların küresel bazda çok güçlü olmamasının TL'yi desteklediğini söyleyerek, "Türkiye ve ABD arasında şu an bir sıkıntı olmaması ve iletişim kanallarının açık olması piyasaları rahatlatıyor. Dolar/TL son dönemde aşağı eğilimini sürdürmek istiyordu, 5.30 seviyesinin altında biraz daha kalabilme gücü var, piyasa bunu destekliyor. Olağan üstü bir gelişme olmadıkça bu hareketin devamını bekleriz" dedi.
PİYASALARDA NE BEKLENİYOR?
Piyasalar Davos Zirvesi ile Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısı sonrası açıklamaları izleyecek. Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 11:30'da Almanya imalat ve hizmetler PMI, saat 12:00'de euro bölgesi imalat ve hizmetler PMI, saat 15:45'te ECB politika faizi, saat 16:30'da ABD işsizlik maaş başvuruları ve saat 17:45'te ABD Markit imalat PMI verileri açıklanacak. KAYNAK: REUTERS
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