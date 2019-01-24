Dolar ne kadar? 24 Ocak 2019 dolar yorumları

Haftaya 5.35'li seviyelerden başlayan ve genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün 5.2770'e kadar gerileyerek 31 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bu sabah saat 08:50'de 5.2780/5.2800 seviyesinde bulunuyor.

Kur geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım'dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.6434/5.6460, euro/TL ise 5.9865/6.0115 seviyesinde bulunuyor.

OYNAKLIK ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Türk lirası, Rus rublesi ve Güney Afrika randının "öngörülen" oynaklık göstergeleri, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki toparlanmanın ivme kazanmasıyla, yaklaşık altı ayın en düşük seviyesinde. TL'nin 3 aylık öngörülen oynaklığı Ağustos'ta 45'in üzerine çıktıktan sonra 17.30'a kadar gerilemiş durumda.

Dün Davos'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümede 2019 için belirlenen yüzde 2.3 hedefinin hala ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda ise hedefleri TCMB ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Albayrak ayrıca, mali disiplinden geçmişte de olduğu gibi seçim dönemlerinde bile taviz verilmeyeceğine dikkat çekerek, "Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok" dedi.