Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar kuru Hollanda'nın ardından Almanya ile de ilişkilerin normalleşme sinyalleri göstermesinin önümüzdeki dönemde AB ilişkilerinin düzeleceği ve Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantısından faiz artırımı çıkabileceğine yönelik beklentilerle dün 4.75'li seviyelerin de altına geriledi.

TL ruble ile birlikte benzer para birimlerinden pozitif ayrışırken bankacılar buna neden AB beklentilerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın G20 toplantısında verdiği piyasa dostu mesajları da gösterdiler.

Bankacılar iç piyasadaki en önemli gündem maddesinin ve kurda önemli bir yön belirleyicinin ise bugünkü Merkez Bankası faiz kararı olacağını belirtiyor.

Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantıda faizleri 0.75 ile 1.5 puan arasında artırması bekleniyor.

Dolar kuru bu beklentilerle güne 4.73 TL'li seviyelerden başladı. Dolar saat 07.15 itibariyle 4.7380 liradan el değiştirirken, euro ise 5.54 lira oldu.

