Dolar ne kadar? 25 Aralık dolar kuru yorumları

Geçen hafta, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel büyümeye yönelik artan risklere rağmen faiz oranlarını yükseltme planlarını sürdürmesi ile dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL bu haftayı sakin geçiriyor. Yeni haftaya 5.3190'dan başlayan kur bugüne de 5.30 seviyesinden başladı.

TATİL BAŞLADI



Dolar geçtiğimiz haftaya 5.35 civarında başlamış , ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasıyla 5.22'ye kadar gerilemişti. Ancak ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarını yavaşlatma hızının piyasalarda yeterli bulunmaması sonrası kur yeniden 5.30'un üzerini test etmişti. Bu hafta itibarıyla piyasalarda yeni yıl öncesi tatil süreci başladı.

