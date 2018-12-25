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Dolar ne kadar? 25 Aralık dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 25.12.2018 08:16 | Son Güncelleme

Dolar/TL yeni güne 5.30 seviyesinden başladı. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL yeni haftaya 5.3190'dan başladı. Yeni yıl öncesi tatil sürecinin başlaması nedeniyle piyasalarda işlem hacmi düşük.

Dolar ne kadar? 25 Aralık dolar kuru yorumları

Geçen hafta, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel büyümeye yönelik artan risklere rağmen faiz oranlarını yükseltme planlarını sürdürmesi ile dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL bu haftayı sakin geçiriyor. Yeni haftaya 5.3190'dan başlayan kur bugüne de 5.30 seviyesinden başladı.

TATİL BAŞLADI

Dolar geçtiğimiz haftaya 5.35 civarında başlamış , ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasıyla 5.22'ye kadar gerilemişti. Ancak ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarını yavaşlatma hızının piyasalarda yeterli bulunmaması sonrası kur yeniden 5.30'un üzerini test etmişti. Bu hafta itibarıyla piyasalarda yeni yıl öncesi tatil süreci başladı.

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