FİNANS

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

DOVİZ HABERLERİ  | 25.10.2018 07:45 | Son Güncelleme

Dolar TL ne kadar? Bugün (25 Ekim 2018) için dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler neler? Merkez Bankası faizleri yükseltecek mi? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolar/ TL güne 5.7152 TL seviyesinden başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AKP'den gelen açıklamalarla salı sert dalgalanan dolar/TL dün geriledi. Dolar/TL dün güne 5.75 civarında başladıktan sonra gün
boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi ve 5.68'e kadar geriledi.

DOLARA BRUNSON ETKİSİ

Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

PARTNERAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınızAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınız
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumlarıDolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumlarıDolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar 25 ekim dolar kuru dolar tl ne kadar merkez bankası faiz kararı dolar kuru yorumları

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kuyumculardan enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

Kuyumculardan enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.