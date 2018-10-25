Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14:00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolar/ TL güne 5.7152 TL seviyesinden başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ TANSİYONU YÜKSELTTİ



Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AKP'den gelen açıklamalarla salı sert dalgalanan dolar/TL dün geriledi. Dolar/TL dün güne 5.75 civarında başladıktan sonra gün

boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi ve 5.68'e kadar geriledi.

DOLARA BRUNSON ETKİSİ



Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.



