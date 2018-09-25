Dolar ne kadar? 25 Eylül 2018 dolar yorumları

Geçen hafta YEP öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL , sunum ile birlikte 6.13-6.38 bandında her iki yönlü sert dalgalandıktan sonra bu sabah güne 6.20 seviyesinin altında başladı. Saat 07:50 itibariyle Dolar/TL 6.1652, 6.1660 seviyelerinde işlem görürken, euro 7.2414, 7.2450 seviyesinde işlem görüyor.
Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Gelişmekte olan para birimlerinde bugün genel olarak bir iyimserlik söz konusu bunun ötesinde TL benzer para birimlerinden pozitif ayrışarak işlem görüyor. Bu iyimserlikte Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlik etkili oldu” dedi ve ekledi:
“Dolar/TL 6 seviyesine yaklaştıkça bireysellerin döviz alımlarını görüyoruz. Ancak iyimserlik bu işlemleri de kapsayacak kadar kuvvetli.”
Piyasalar bu hafta ABD faiz kararı başta olmak üzere küresel gelişmeleri takip ederken bir diğer taraftan ise içeride bankacılık sektörüne yönelik bugün başlatılacak mali durum tespit çalışması da yakından izleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta yaşanan dalgalanma ve spekülatif sürecin reel sektörde bilançolara ciddi bir tahribat yaptığını bunun dolaylı olarak bankacılık sektörüne etkisi olduğunu belirterek, “Karşı karşıya kaldığımız kalabileceğimiz sorunlarla daha etkin mücadele için Pazartesi günü sektör ve banka bazlı ciddi bir mali durum tespit çalışması başlatacağız” demişti.
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