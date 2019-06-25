FİNANS

Dolar ne kadar? 25 Haziran dolar kurunda son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 25.06.2019 08:10 | Son Güncelleme

Piyasalar geçtiğimiz haftayı 5.8224 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 5.73 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL, bu sabah ise 5.80 seviyelerinde seyrediyor. İşte piyasalardaki son durum...

Dolar ne kadar? 25 Haziran dolar kurunda son durum

Dolar, 25 Haziran 2019 sabahında bankalarası piyasada 5,8015 lira alış fiyatı, 5,8035 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro aynı saatlerde 6,6216 lira alış fiyatı, 6,6263 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

ASYA BORSALARINDA ENDİŞE

Asya borsaları ticaret endişeleriyle zayıf seyrederken; Fed'den daha gevşeme yanlısı söylem beklentileri ABD hazine tahvil getirileri ve doları aşağı çekti, altın fiyatlarını ise altı yılın zirvesine çıkardı.

Yatırımcılar, bu haftanın ilerleyen günlerinde Çin-ABD ticaret görüşmelerinde sonuca varılıp varılmayacağını görmek için endişeyle beklerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın
"herhangi bir sonuçtan" memnun olacağı haberleri de iyimserliğe destek olmadı.

GÖZLER G20'DE

Trump, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere en az sekiz
dünya lideriyle yüzyüze görüşme yapacak.

Shanghai lokomotif hisseler yüzde 1.8 gerileyerek, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.4 aşağı çekti.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.2, S&P 500 endeksinin vadeli işlemleri yüzde 0.18 geriledi.

Piyasalar Fed Başkan Jerome Powell da dahil olmak üzere bugün konuşma yapacak en az beş politika yapıcının Fed'in son dönemdeki para politikasını gevşetme yanlısı mesajına
sadık kalacağını varsayıyor.

(Reuters)

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