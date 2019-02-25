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Dolar ne kadar? 25 Şubat dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 25.02.2019 08:08 | Son Güncelleme

Geçen haftayı 5.32 seviyelerinden kapatan dolar/TL cephesinde bu hafta ABD-Çin ticaret görüşmeleri izleniyor. 25 şubat sabahı dolar/TL 5.3217 ile hafif yukarı yönlü başladı.

Dolar ne kadar? 25 Şubat dolar kuru yorumları

Dolar/TL geçen hafta 5.25-5.35 arasındaki dar bir bantta sık dalgalanmasının ardından kapanışı 5.32 dolaylarında yaptı. Fed tutanakları, TCMB'nin zorunlu karşılık hamlesi ve rand cephesinde gelişmelerle hareketli bir hafta yaşayan piyasalarda bu hafta veri akışı pek yoğun değil.

İçeride çarşamba günü ekonomi güven endeksi, perşembe günü ise dış ticaret dengesi belli olacak. Dışarıda ise FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yarı yıl para politikası sunumu yapması bekleniyor. Kapalı olan hükümet nedeniyle açıklanamayacak büyüme rakamları da bu hafta belli olacak.


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