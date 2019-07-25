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Dolar ne kadar? 25 Temmuz dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 25.07.2019 07:34 | Son Güncelleme

Dolar/TL piyasalarda yön belirleyici olarak beklenen bugünkü Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde 5.72 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Dolar ne kadar? 25 Temmuz dolar kuru

TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dün başladı, karar ise bugün saat 14.00’da açıklanacak. Bankanın önümüzdeki dönemde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, indirimlerin önden yüklemeli yapılacağı beklentisi ise TL’de bir miktar olumsuz fiyatlama yaratıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL saat 07.08 itibariyle 5.7148-5.7177 bandında işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Piyasalar Türkiye, Avrupa, ABD ve Japonya başta olmak üzere merkez bankalarının önümüzdeki iki haftada gerçekleştirecekleri faiz kararlarına odaklanmış durumda.

FAİZ KARARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

TCMB ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarını bugün açıklayacak. Ardından gelecek hafta Japonya Merkez Bankası ve Fed toplanacak. TCMB, Fed ve bir ihtimal de ECB’nin Temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Merkez bankalarının gevşek para politikalarını koruyacaklarına hatta güçlendireceklerine kesin gözüyle bakılıyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın, para politikasında daha gevşeme yanlısı olacağına işaret ettiğini belirten ekonomistler, TCMB’den 25 Temmuz’da faiz indirim beklentisini 250 baz puana yükseltti.

Reuters’ın 25 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre halihazırda %24 seviyesinde olan politika faizinin Temmuz’da %21.5 seviyesine çekilmesi, yılsonunda ise 600 baz puan düşüşle %18 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Temmuz için beklentiler %19-23 yani 100-500 baz puan indirim aralığında şekilleniyor.

Analistler TCMB’nin 400 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi yapmasının kurda bozulmaya neden olabileceğini belirtiyorlar.

Kaynak: Reuters

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