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Dolar ne kadar? 26 Aralık dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 26.12.2018 08:19 | Son Güncelleme

Dolar/TL bu sabah güne 5.28 seviyesinde başladı. Kur dün 5.30 ile 5.34 TL arasında dalgalanma yaşamıştı.

Dolar ne kadar? 26 Aralık dolar kuru

Dolar/TL bu sabah güne 5.28 seviyesinde başladı. Dolar TL karşısında düne göre yüzde 0.35 değer kaybetti. Kur dün güne 5.30'un altında başladıktan sonra sert şekilde 5.34'e kadar yükselmiş, daha sonra yeniden 5.30 civarında dengelenmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e olan eleştirileri ve ABD'de hükümetin geçici olarak kapanması piyasalarda risk iştahını artıran unsurlar oldu. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik iyimserlik ise Türk Lirası'na destek oluyor.

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