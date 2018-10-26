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Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 26.10.2018 08:16 | Son Güncelleme

Dolar haftanın son gününe nasıl başladı? Dolar TL kurunda son durum ne? İşte günün ilk rakamları...

Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar haftanın son işlem gününe (26-10-2018) 5.6533 TL seviyesinden başladı. Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı sonrasında ilk tepki olarak 5.71'e yükselen dolar daha sonra 5.65 TL'ye gerilemiş ve gün içinde 5.6341'e kadar düşmüştü.

DOLARI DÜŞÜREN NEDEN

Düşüşe Ortadoğulu bir fonun döviz bozarak Türk tahvili alması ve Borsa İstanbul'a yatırım yapmasının neden olduğu ileri sürüldü. Merkez Bankası (TCMB) dün gerçekleşen Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilere paralel yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu.

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AKP'den gelen açıklamalarla salı günü sert dalgalanan dolar/TL çarşamba günü 5.75'ten 5.68'e inmişti. Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

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Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
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