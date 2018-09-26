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Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 26.09.2018 07:52 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası'nın bu akşam TSİ 21.00'de açıklayacağı faiz kararı beklenirken Dolar/TL güne 6.17 seviyesinden başladı. Dolar dün akşam saatlerinde gelen Arjantin Merkez Bankası Başkanı'nın istifa ettiği haberiyle 6.22 TL seviyelerine çıkmıştı.

Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları

Dolar/TL güne 6.17 seviyesinden başladı. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam Türkiye saati ile 21.00'de açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed'in faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.

DOLARDA ARJANTİN ETKİSİ

Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Rahip Brunson bu ay serbest bırakılabilir." açıklaması sonrası 6.05 seviyesine kadar gerileyen dolar dün güne 6.16 TL seviyesinden başlamış ve gün içinde 6.07 ile 6.16 arasında dalgalanmıştı.

Akşam saatlerinde gelen Arjantin Merkez Bankası Başkanı'nın istifa ettiği haberinin ardından dolar yüzde 1'in üzerinde yükselerek 6.22'lere tırmanmıştı Arjantin pesosu dolara karşı yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken peso'yu Türk Lirası izlemişti.

Geçen hafta perşembe günü açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL, sunum ile birlikte 6.13-6.38 bandında her iki yönlü sert dalgalanmıştı.

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