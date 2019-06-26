FİNANS

Dolar ne kadar? 26 Haziran dolar kurunda son durumu

DOVİZ HABERLERİ  | 26.06.2019 07:46 | Son Güncelleme

İstanbul seçiminin geride kalmasının ardından piyasalar hafta sonunda G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye odaklanırken, dolar/TL bu sabah güne 5.81 TL seviyesinin hemen altında başladı. İşte piyasalarda son durum...

Dolar ne kadar? 26 Haziran dolar kurunda son durumu

Piyasalarda yön belirleyici olarak ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken, iki ülke liderinin Haziran sonunda G20 zirvesi kapsamında Japonya’da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma istekliliği oldukça azalmış durumda. Türkiye ABD ilişkileri konusundaki gelişmeler piyasalarda ana belirleyici konumunda ancak işlemcilerin dikkat çektiği üzere TL’de tepki çoğu zaman sınırlı ya da kalıcı olmamaya başladı. İşlemciler bunun nedenini iki liderinin Haziran sonunda G20 zirvesinde yapacağı görüşmeye bağlıyorlar. Görüşmeden çıkacak sonucu görmeden hareket etme yanlısı değiller.

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL saat 07.07 itibarıyla 5.8050/5.8092'den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 28-29 Haziran’da G20’de yapacağı görüşme öncesinde TL’de kazanımların sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

(REUTERS)


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