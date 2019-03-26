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Dolar ne kadar? 26 Mart dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 26.03.2019 07:49 | Son Güncelleme

Dolar/TL yeni güne 5.57 TL seviyesinden başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları ve iletişimi ile cuma günkü kayıplarının bir kısmını dün geri alan Dolar/TL bugün 5.5734, Euro/TL 6.3165 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar? 26 Mart dolar kuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları ve iletişimi ile cuma günkü kayıplarının bir kısmını dün geri alan Dolar/TL bugüne 5.57, Euro/TL 6.3165 seviyesinde başladı. Dolar/TL Cuma gününe 5.46 civarında başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490'a kadar yükselmiş ve TL'nin dolar karşısında yaklaşık yüzde 6.5 değer yitirmişti. Cuma günü 5.7625 seviyesinden kapanan dolar/TL dün güne 5.67 TL'den başlamış ve gün içinde 5.57 seviyesine kadar gerilemişti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri iki haftada 5.5 milyar doların üzerinde azalırken, bu düşüşte olağandışı durum olmadığını açıklayan TCMB dün ek sıkılaştırmaya ve rezervleri kısa vadede artıracak iki adıma yöneldi. TCMB dün bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı da yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, AA'ya yaptığı açıklamada para politikası duruşunu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendirdiklerini söyleyerek, temel politikalarının rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğunu belirtti.


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