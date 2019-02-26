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Dolar ne kadar? 26 Şubat dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 26.02.2019 08:01 | Son Güncelleme

Dolar/TL 26 Şubat sabahı 5.31 seviyelerinde seyrediyor. Piyasalar bugün Powell'ın mali politika sunumu ve içerideki gelişmeleri izliyor.

Dolar ne kadar? 26 Şubat dolar kuru yorumları

Dolar/TL dün ABD - Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu havayla gerileyen dolar endeksiyle birlikte aşağı inerken, Türk Lirası da tüm gelişen ülke para birimleriyle birlikte değer kazandı.

Trump, daha önce 1 Mart olarak belirlediği Çin ürünlerinden alınan gümrük vergisini artırma tarihini ötelediğini ifade etti. Piyasalarda şu an Brexit kaynaklı risklerle doların güvenli liman algısı yine de sürüyor. İngiltere'de muhalefetin başını çektiği İşçi Partisi anlaşmasız ayrılığa doğru giden Brexit için 2. bir halk oylamasına destek vereceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret müzakerelerinde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirterek bu ülkeden ithal ürünlerden alınan gümrük vergisini yükseltme kararını ertelediğini söylemesinin ardından piyasalar pozitif seyretti.

BISt 105 bin puanı zorlarken, dolar kuru da bir süredir 5.35'e yakın seyrettiği seviyelerden 5.30'lara indi. 26 Şubat sabahında ise kur 5.31 civarında dalgalanıyor.

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