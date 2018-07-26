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Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)

DOVİZ HABERLERİ  | 26.07.2018 07:45 | Son Güncelleme

Dolar kuru ne kadar? 26 Temmuz dolar son durum...Dolarda dün ABD'li rahip Brunson'un cezasının ev hapsine dönüştürülmesi ile başlayan iyimserlik devam ediyor. Dolar bugüne 4.80 liranın altından başladı.

Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)

Dolar/TL, ABD'li pastör Brunson ile ilgili dün açıklanan kararın olumlu algılanmasının ardından başlayan gerileme ve ABD ve Avrupa'nın ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakereler yapma konusunda anlaşmasının da etkisiyle 4.79 TL civarında bulunuyor.

EURO NE KADAR?

Euro ise sabah saatlerinde 5.63 TL seviyelerinden el değiştiriyor. Dolar dün 4.86 TL seviyelerinde iken ABD'li rahip Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesi ile düşüşe geçmişti.

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ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere yaptıkları toplantının uzlaşmayla sonuçlanması da kurları olumlu etkiledi.

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ve Juncker, başarılı geçen görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD-AB ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmak üzere bir araya geldiklerini belirten Donald Trump, "Bu yüzden, bugün AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri, tarife dışı kısıtlamaları ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık." dedi.

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