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Dolar ne kadar? 26 Temmuz dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 26.07.2019 07:21 | Son Güncelleme

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) Murat Uysal başkanlığındaki ilk toplantısında 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından her iki yönlü sert dalgalandıktan sonra 5.70 civarında dengelenmişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.70 seviyesinde başladı.

Dolar ne kadar? 26 Temmuz dolar kuru

Bankacılar TCMB kararının piyasa fiyatlamalarının ötesinde bir indirime işaret etmediği ve PPK metninde önden yüklemeli indirim sonrası benzer büyüklükte indirimlerin yapılacağına dönük mesajı almadıklarını belirttiler. Bankacılar bu iki gelişmenin TL’deki satış baskısının önüne geçen en önemli sebep olduğunu söylediler.

Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 5.7011-5.7062 bandında bulunuyor. Nomura gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti İnan Demir, “Faiz indirimi, benim ve ekonomistlerin genel beklentisinden daha büyük olsa da piyasanın beklediği veya fiyatladığı aralığın dışında yer almıyor” dedi.

Societte Generale’den Marek Drimal ise “en çok korkulan senaryo olan 600 baz puan civarında bir indirim gelmedi. Bu da TL’nin hala nispeten yüksek bir getiri sağlayabileceği anlamına geliyor” dedi.

UYSAL İNDİRİM BEKLENTİLERİNİ KUVVETLENDİRMİŞTİ

TCMB’nin önden yükselemeli bir faiz indirimine gideceği beklentisi Uysal’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada ‘para politikasında sıkılığın nominal değil reel faizle ölçüldüğü bir çerçeveye işaret etmesi’ ve ‘faiz politikasında ise “makul reel getirinin korunduğu” bir çerçeve esas alacağının’ sinyalini vermesiyle kuvvetlenmişti.

Öte yandan bankadaki başkanlık değişimi sonrası siyasilerden gelen açıklamalar da ilk indirim beklentisini kuvvetlendiren etken olmuştu.

Kaynak: Reuters

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