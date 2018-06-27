Dolar ne kadar? (27.06.2018 dolar kuru)

Dolar/TL’de seçim sonrası başlayan dalgalanma dün de devam etti.

Dolar/TL dün 4.7160 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 16:42'de 4.6302/4.6340 seviyesindeydi. Akşam saatlerinde 4.6090'a kadar gerileyen dolar/TL bu sabah saat 08:44'te 4.6300/4.6348 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL ise 4.9948'e kadar geriledikten sonra aynı saatte 5.0095/5.0138, euro/TL ise yönünü aşağı çevirerek 5.3935/5.3961 seviyesinde.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklayacak. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz'da TBMM'de yemin edecek. Erdoğan ise 9 Temmuz'da Erdoğan yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün ise Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Seçim sonrası ilk işlem gününde dolar/TL'de gözlenen 19 kuruşluk yükselişin ardından dün iki yönlü dalgalanma daha sınırlı kaldı. Dün güne değer kaybıyla başladıktan sonra aksi yönde hareket eden TL, dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Bu çerçevede bankacılar kurda dün gözlenen gerilemede teknokrat hükümet beklentilerinin fiyatlanmasının da etkili olduğunu belirtmişti.



