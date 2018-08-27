Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları

Dolar uzun bir tatilin ardından yeni haftaya 6 lira seviyelerinde başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 5.99-6 TL arasında dalgalanıyor.

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle sadece yurtdışı işlemlerin gerçekleştiği dolar kuru yurtiçi işlemlere düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta içinde 6.10 liralara kadar çıkan dolar kuru bu sabah 6 lira seviyelerinde.

DOLAR NE KADAR?



Dolar saat 07.05 itibariyle 5.9960 liradan el değiştirirken, euro ise 6.9713 TL'de bulunuyor.

Doların seyrinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, 6 lira seviyesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.



