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Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 07:26 | Son Güncelleme

Dolar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından yeni haftaya (27-08-2019) nasıl başladı? Dolar ne kadar oldu, dolar yükseldi mi, düştü mü? İşte yeni haftanın ilk rakamları...

Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları

Dolar uzun bir tatilin ardından yeni haftaya 6 lira seviyelerinde başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 5.99-6 TL arasında dalgalanıyor.

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle sadece yurtdışı işlemlerin gerçekleştiği dolar kuru yurtiçi işlemlere düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta içinde 6.10 liralara kadar çıkan dolar kuru bu sabah 6 lira seviyelerinde.

DOLAR NE KADAR?

Dolar saat 07.05 itibariyle 5.9960 liradan el değiştirirken, euro ise 6.9713 TL'de bulunuyor.

Doların seyrinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, 6 lira seviyesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

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