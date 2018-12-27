FİNANS

Dolar ne kadar? 27 Aralık dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 27.12.2018 09:45 | Son Güncelleme

ABD hisse piyasalarında dün güçlü alımlar gözlenirken, Avrupa piyasalarının dün kapalı olması nedeniyle sakin seyir gözlenen dolar/TL bu sabah 5.30 seviyesinin altında bulunuyor. Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 16:30'da ABD işsizlik maaş başvuruları, saat 180:0'de ABD tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verileri açıklanacak.

Dolar ne kadar? 27 Aralık dolar kuru

ABD hisse piyasalarında dün güçlü alımlar gözlenirken, Avrupa piyasalarının dün kapalı olması nedeniyle sakin seyir gözlenen dolar/TL bu sabah 5.30 seviyesinin altında bulunuyor.

Noel tatili ve yılın son işlem günleri olması nedeniyle yurtiçinde piyasada sakin seyir gözleniyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 16:30'da ABD işsizlik maaş başvuruları, saat 180:0'de ABD tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verileri açıklanacak.

Dün saat 16:51'de 5.2845/5.2867 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 09:16'da 5.2905/5.2990 seviyesindeydi.


2019'DA EKONOMİDE NELER BEKLENİYOR?

Yurtiçinde yerel seçimler takip edilmeye devam ederken ekonomideki yavaşlamanın ve bunun getireceği işsizlikteki artış 2019 için yakından takip edilen makroekonomik konuların başında yer alıyor.

Ekonomideki yavaşlamanın işsizlik oranlarını, yerel seçimlerin de yer aldığı önümüzdeki yılın ilk yarısında artıracak olmasının da etkisiyle istihdam piyasasına yeni teşvikler getirilirken, bu teşviklerin bir kısmı varlık tutarı 125 milyar TL'yi aşan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan (İSF) karşılanacak.

Asgari ücret 2019 yılında yüzde 26.05 artışla net 2,020 TL olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işveren maliyetini düşürecek bölgesel ve genel çeşitli teşvikler açıkladı.

Asgari ücretteki artışın gelecek yıl enflasyonu 1.5-2 puan aralığında yukarı yönlü etkilemesi beklenirken, kaynaklara göre istihdam piyasasının canlanmasına yönelik destekler için İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanılarak bütçeye etki azaltılacak.

Öte yandan bankacılar jeopolitik gelişmelerin, Suriye'de devam eden belirsizliklerin, ABD-Türkiye ilişkileri ise piyasalarda yakından izlenmeye devam edildiğini belirtiyor. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasıyla birlikte Suriye'de askeri operasyon gerçekleştiren Türkiye'nin bölgede müttefiki ile karşı karşıya gelme ihtimali ciddi şekilde azaldı. Ancak bu sürecin Suriye içinde Türkiye için nasıl bir sürece işaret edeceği henüz netlik kazanmış değil.

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