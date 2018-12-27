Dolar ne kadar? 27 Aralık dolar kuru

Ekonomideki yavaşlamanın işsizlik oranlarını, yerel seçimlerin de yer aldığı önümüzdeki yılın ilk yarısında artıracak olmasının da etkisiyle istihdam piyasasına yeni teşvikler getirilirken, bu teşviklerin bir kısmı varlık tutarı 125 milyar TL'yi aşan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan (İSF) karşılanacak.

Asgari ücret 2019 yılında yüzde 26.05 artışla net 2,020 TL olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işveren maliyetini düşürecek bölgesel ve genel çeşitli teşvikler açıkladı.

Asgari ücretteki artışın gelecek yıl enflasyonu 1.5-2 puan aralığında yukarı yönlü etkilemesi beklenirken, kaynaklara göre istihdam piyasasının canlanmasına yönelik destekler için İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanılarak bütçeye etki azaltılacak.

Öte yandan bankacılar jeopolitik gelişmelerin, Suriye'de devam eden belirsizliklerin, ABD-Türkiye ilişkileri ise piyasalarda yakından izlenmeye devam edildiğini belirtiyor. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasıyla birlikte Suriye'de askeri operasyon gerçekleştiren Türkiye'nin bölgede müttefiki ile karşı karşıya gelme ihtimali ciddi şekilde azaldı. Ancak bu sürecin Suriye içinde Türkiye için nasıl bir sürece işaret edeceği henüz netlik kazanmış değil.

