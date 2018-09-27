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Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 27.09.2018 08:32 | Son Güncelleme

Dün Fed'in faiz artırım kararı sonrası Dolar/TL 6.07'nin altına kadar gerilese de bu sabah 6.10 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları

Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri yüzde 2.00-2.25'e çekmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'de devam eden ardından Almanya ile sürecek temasları da piyasalarda yakından takip ediliyor.

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Dolar/TL bu gelişmeler ışığında bu sabah 6.1081/6.1018 seviyelerinde işlem görürken, euro 7.1814/7.1850 seviyesinde işlem görüyor.

Erdoğan TCMB'nin son kararının yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm sağlanabileceği istikametinde atılmış olabileceğini belirterek, Merkez Bankası'nın bu konudaki öngörüsünün gerçekleşmesini temenni ettiğini de söylemişti.

ABD ziyaretinin ardından gerçekleştireceği Almanya seyahatinin iki ülke ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri açısından önemi sorulan Erdoğan, “Türkiye Almanya ilişkilerini o eski sıcak dönemine yeniden taşımak istiyoruz. İlişkilerimizi yeniden güçlendirmek istiyoruz. Zaten Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkileri ticari noktada çok çok yüksekti. Bunu yeniden o seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

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