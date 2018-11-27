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Dolar ne kadar? 27 Kasım dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 27.11.2018 08:17 | Son Güncelleme

Dolar/TL dün 4 ayın en düşük seviyesi olan 5.2170'e kadar geldi. 5.2320'dan kapanan kur 27 Kasım sabahı spot piyasada 5.24 bandında güne başladı.

Dolar ne kadar? 27 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar, TL karşısında brent tipi ham petrol fiyatlarında kasım ayı itibarıyla yaşanan yüzde 20'nin üzerinde düşüşle aşağı inmeye devam ediyor. Artan küresel petrol arzı ve talepteki artışın yavaşlaması petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Bankacılar, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ardından yaşanan sınırlı toparlanmaya rağmen fiyatların uzun süre düşük kalacağı beklentisini TL'deki değer kazancının ana nedeni olarak gösteriyor.

TL, dün dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken benzer para birimleri yatay ile yüzde 1.6 arasında değer kaybı yaşadı. Dolar kuru, serbest piyasada dün son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5.21'li seviyelere kadar indi. Piyasaların gündeminde ise iç siyaset öne çıkıyor.

PİYASALAR GÖZÜNÜ YEREL SEÇİME ÇEVİRDİ

Yerel seçim öncesi ittifak arayışları henüz seçim fiyatlamasına yönelik bir sürecin başlamadığı piyasalarda yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin yerel seçimler için 14'ü büyükşehir olmak üzere toplam 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklarken, bugün de Ankara ve İzmir açıklanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti adaylarını destekleyeceklerini bildirmişti.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvil Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.95 seviyesindeydi. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.53, valörde son işlemler yüzde 16.50 civarında gerçekleşti.

İki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz ise Cuma günü işlem gerçekleşmemişti. Dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 20.29 seviyesinde gerçekleşti.

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