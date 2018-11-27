Dolar ne kadar? 27 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar, TL karşısında brent tipi ham petrol fiyatlarında kasım ayı itibarıyla yaşanan yüzde 20'nin üzerinde düşüşle aşağı inmeye devam ediyor. Artan küresel petrol arzı ve talepteki artışın yavaşlaması petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Bankacılar, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ardından yaşanan sınırlı toparlanmaya rağmen fiyatların uzun süre düşük kalacağı beklentisini TL'deki değer kazancının ana nedeni olarak gösteriyor.

TL, dün dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken benzer para birimleri yatay ile yüzde 1.6 arasında değer kaybı yaşadı. Dolar kuru, serbest piyasada dün son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5.21'li seviyelere kadar indi. Piyasaların gündeminde ise iç siyaset öne çıkıyor.

PİYASALAR GÖZÜNÜ YEREL SEÇİME ÇEVİRDİ



Yerel seçim öncesi ittifak arayışları henüz seçim fiyatlamasına yönelik bir sürecin başlamadığı piyasalarda yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin yerel seçimler için 14'ü büyükşehir olmak üzere toplam 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklarken, bugün de Ankara ve İzmir açıklanacak.