Dolar ne kadar? 27 Mayıs dolar kuru

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, borsada gözlenen yabancı alımı ile eşzamanlı olarak dolar/TL’nin de gerilediğini söyleyerek, “Borsaya giriş yapan yabancının dolar bozup TL enstrümanla yatırım yaptığını düşünürsek çok da yanıltıcı değil. Gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında alıcılı, petroldeki yüzde 5’lik düşüş de TL’ye destek verdi” dedi.

Dolar/TL bu sabah saat 07.10 itibari ile 6.0850/ 6.0860 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde CNBC’de yayımlanan bir haberde Washington’un Türkiye’ye S-400’ten vazgeçmesi ve ABD’den silah alması için iki hafta süre verdiğini, aksi halde Ankara’nın yaptırımlarla karşılaşacağı bildirilmişti. Ekonomi yönetimi ise aldığı önlemlerle kurdaki baskıyı durdurmaya çalışıyor.

BDDK gerçek kişilerin 100,000 dolar üzeri döviz alımlarında dünden itibaren bankalar tarafından bir iş günü valör uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Birçok bankacı BDDK kararının sermaye kontrolüne yönelik endişe yarattığına, mevcut sorunlara kısa vadeli bir bakış getirdiğine, etkisinden ziyade yarattığı izlenimin olumsuzluğuna dikkat çekti. Bankacılar kısa vadeli adımlar yerine piyasalarda kaybolan güveni tekrar sağlayacak ve risk primini düşürecek adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Reuters

