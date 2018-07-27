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Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)

DOVİZ HABERLERİ  | 27.07.2018 08:18 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Dolar günbe nasıl başladı? ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından piyasalar bu sorulara yantı arıyor. Dün gün içinde yatay dar bantta seyreden dolar/TL, önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından da ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de tutuklu yargılanan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde yaptırım uygulanabileceğine ilişkin açıklamasıyla yükselişe geçerek bugüne 4.87 TL seviyelerinden başladı.

Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)

Dolar/TL küresel ticaret savaşı endişelerinin yaşandığı bir dönemde ABD ile AB'nin, ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakereler yapma konusunda anlaşmalarının da desteğiyle güne 4.80'in altını test ederek başlamıştı.

Dün genelde dar banta seyreden ve 4.80-4.81 TL bandına sıkışan dolar, akşam saatlerinde ABD'den gelen açıklamalarla yükselişe geçti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'de tutuklu yargılanan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını söyledi. Pence'in hemen ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump da benzer şekilde Brunson serbest bırakılmazsa Türkiye'ye geniş yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Dolar açıklamalara ilk tepki olarak hızla 4.89'u görse de, daha sonra bu seviyeden aşağı geldi ve 4.85 TL seviyelerinde dengelendi.

Bugüne bakıldığında ise doların güne 4.87 TL seviyelerinden başladığı görülüyor. Dolar saat 07.15 itibariyle 4.8705 TL iken, aynı dakikalarda euro 5.6760 TL'den el değiştirdi.

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