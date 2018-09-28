Dolar ne kadar? 28 Eylül dolar kuru yorumları

Merkez Bankası'nın 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik ile dolar 6 liranın altına işlem görmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL bir ay sonra ilk kez 6 seviyesinin altına inmesi sonrasında 5,97 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 7 lira seviyesinin altında işlem görüyor.

Piyasalarda Erdoğan'ın Almanya temasları yakından izlenecek.

