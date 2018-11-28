Dolar ne kadar? 28 Kasım dolar yorumları

Dolar/TL Kasım ayı başından bu yana 5.22-5.50 bandında dalgalanıyor. TCMB ve hükümet tarafından son dönemde atılan adımlar, ABD ile ilişkilerin iyileşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme dolar/TL’nin kademeli bir şekilde Ağustos ayında gördüğü zirve öncesindeki seviyelere dönmesine neden oldu. Dolar/TL 13 Ağustos’ta 7.24 ile tarihi zirvesini görmüştü.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?



Dolar/TL bu sabah 5.2696/5.2671'den, Euro/TL 5.9454/5.9412'den işlem görüyor.

Görülen zirveden bu yana TL’deki değer kazancı yüzde 38’i bulmuş durumda. Öte yandan halen yılbaşına göre TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 27 civarında. Piyasalarda önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeler, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları, ticaret savaşları, Brexit süreci ve petrol fiyatlarının seyri yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.



