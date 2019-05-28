FİNANS

Dolar ne kadar? 28 Mayıs dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 28.05.2019 08:07 | Son Güncelleme

Dolar/TL 28 Mayıs sabah yukarı yönlü başlayarak 6.0731'de, euro ise 6.7924 TL'den el değiştiriyor.

Dolar ne kadar? 28 Mayıs dolar kuru

Dolar/TL, ABD, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere bir çok küresel piyasanın dün resmi tatil nedeniyle kapalı olması ile birlikte düşük hacimli ve aşağı yönlü bir seyir izledi. Dolar endeksinin düşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava dolar/TL'yi düşürürken, TL cinsi varlıklar kazandırdı.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından yabancı para hesaplarında zorunlu karşılıkların 200 baz puan artırılmasıyla kur 6.03'e kadar indi.

Dolar endeksi gece yükseliş kaydederken, 28 Mayıs günü dolar 6.0731 liradan el değiştiriyor. Euro ise 6.7924 liradan işlem görüyor.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Merkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisiMerkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisi
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar kuru dolar ne kadar Euro ne kadar

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Turizmde yeni bir rekor

Turizmde yeni bir rekor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Halkbank yönetim kurulunda değişiklik

Halkbank yönetim kurulunda değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İşte doların ilk tepkisi

İşte doların ilk tepkisi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Merkez Bankası açıklaması sonrası dolarda son durum...

Merkez Bankası açıklaması sonrası dolarda son durum...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 27 Mayıs dolar kuru

Merkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisi

Dolar ne kadar? 24 Mayıs dolar kurunda son durum

Dolar güne nasıl başladı?

Döviz mevduatı yükseldi

Döviz mevduatı yükseldi

Dolar ne kadar? 23 Mayıs dolar kuru

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Dolar ne kadar? 22 Mayıs dolar kuru

Dolarda yatay seyir! İşte son durum...

Dolar ne kadar? (21 Mayıs 2019 dolarda son durum)

Dolar güne nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.