Dolar ne kadar? 28 Mayıs dolar kuru

Dolar/TL, ABD, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere bir çok küresel piyasanın dün resmi tatil nedeniyle kapalı olması ile birlikte düşük hacimli ve aşağı yönlü bir seyir izledi. Dolar endeksinin düşmesi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki olumlu hava dolar/TL'yi düşürürken, TL cinsi varlıklar kazandırdı.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından yabancı para hesaplarında zorunlu karşılıkların 200 baz puan artırılmasıyla kur 6.03'e kadar indi.

Dolar endeksi gece yükseliş kaydederken, 28 Mayıs günü dolar 6.0731 liradan el değiştiriyor. Euro ise 6.7924 liradan işlem görüyor.

