Dolar ne kadar? 28 Şubat dolar kuru yorumları

Dolar/TL ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik olumsuz beklentilerle güne yükselişle başladı, piyasada bugün iç ve dış veri gündemi ve küresel gelişmeler takip edilecek. Piyasalarda Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğe rağmen dün çok ciddi fiyat hareketleri gözlenmezken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in ülkesi ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin yorumları küresel piyasalarda riskten kaçışı tetikledi. Lighthizer, ABD'nin Çin ile sorunlarının Pekin'in daha fazla ABD ürünü satın alma vaadiyle çözülmeyecek "kadar ciddi" olduğunu ve iki ülke arasındaki herhangi bir anlaşmanın taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacak bir yöntem içermesi gerektiğini belirtti. DOLAR ENDEKSİ DÖRT GÜNDÜR İLK KEZ YÜKSELDİ Küresel piyasalarda dolar, yatırımcıların ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerlemeye ilişkin belirsizlik nedeniyle temkinli kalmaya devam etmeleriyle üç haftanın dip seviyesinin üzerinde bulunurken; sterlin, anlaşmasız Brexit ihtimalinin azaldığına dair beklentilerle yükseldi.

Hem Çin, hem de Japonya'daki aylık imalat göstergeleri, dün beklentilerin altında açıklanırken; yedi aylık ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının dünyadaki ekonomik büyümeye zarar verdiğine dair yeni işaretler ortaya koydu. Dolar endeksi 96.085 seviyesinde işlem görüyor. Endeks dün ilk işlemlerde 95.883 ile üç haftanın dip seviyesini gördükten sonra dört gündür ilk kez yükseldi.

Yabancının TL'ye ilgisi devam ediyor Dolardaki küresel değerlenmeye paralel dolar/TL de dün yatay bir seyirle işlem gördüğü 5.30'lu seviyelerden yönünü sınırlı da olsa yukarı çevirerek 5.32'ye yükseldi. Dolar/TL'de son dönemde 5.20-5.35 bandındaki sıkışık seyir devam ederken, kur bu sabah saat 09:10'da 5.3270 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte euro/TL ise 6.0670 seviyesinde. Analistler, Türkiye'nin jeopolitik risklerinin azalması ve TCMB'nin enflasyonla mücadelede kararlı duruşu gibi unsurların TL'deki oynaklığı azalttığına dikkat çekiyor. Yabancı yatırımcıların carry olarak bilinen yüksek getirili para birimi bulundurmalarında elde ettikleri faiz geliri nedeniyle TL'ye ilgisi devam ederken, bir diğer taraftan lokaller ise döviz varlıklarını artırma eğilimi göstermeyi sürdürüyorlar.