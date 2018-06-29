Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)

Global risk iştahının zayıf seyrettiği son birkaç gündür TL varlıklar genel anlamda pozitif ayrışıyor. Bu ayrışma sonucu gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında negatif bir seyir izlerken TL dün yüzde 1’e yakın değerlenerek 4.57’nin altını test etti.

Bugüne baktığımızda ise dolar/TL haftanın son işlem gününde 4.57 seviyelerinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro da 5.33 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurunda yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiğini belirten analistler, kurda teknik olarak 4.65 altında kalınması halinde ilk etapta 4.55 seviyesine kadar düşüşün sürmesini bekliyor. Bu seviye altında ise 4.50 ve 4.45 sonraki destekleri oluşturuyor.

Brent petrol 77.50, altının ons fiyatı da 1251.15 dolardan işlem görüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra kurulacağını açıkladı. Yeni kabinede ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği piyasalar tarafından takip edilecek.

Yatırımcıların ABD-Çin ticaret geriliminin Çin ekonomisine etkisi konusunda giderek daha fazla endişe duymasıyla, ticaretle ilgili endişeler piyasada ağırlıklı olarak etkili olmaya başlayacak gibi görünüyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi dün en son yaklaşık bir yıl önce gördüğü 95.534'e kadar yükseldikten sonra bugün 95.288 seviyesinde bulunuyor.

