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Dolar ne kadar? 29 Ağustos dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 29.08.2018 08:08 | Son Güncelleme

Dolar/TL Kurban Bayramı tatilinin ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Peki, dolar ne kadar, dolarda son durum ne? Dolar yükselir mi, düşer mi? İşte güncel dolar kuru ve 29 Ağustos 2018 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 29 Ağustos dolar kuru yorumları

Uzun bayram tatilinin ardından yeni haftaya yükseliş trendi ile giren dolarda son durum... Dolar saat 08:00 sıralarında 6.26 seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 7.32 seviyelerinde.

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Dolar dün ABD ile Meksika arasında NAFTA serbest ticaret anlaşmasının revizyonu konusunda sağlanan anlaşmanın getirdiği iyimserlikle dört haftanın dip seviyesini gördükten sonra yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine odaklanmalarıyla birlikte dar aralıkta seyrediyor.

Başlıca para birimleri karşısında doların seyrini izleyen endeks dün ABD seansındaki işlemlerde 94.434'e kadar gerileyerek 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yatay seyrederek 94.772'de bulunuyor.

Dolar dün ABD tüketici güven endeksinin Ekim 2000'den bu yana en yüksek değeri almasının ardından dört haftanın dip seviyesinden toparlanmaya başladı.

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