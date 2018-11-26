Dolar ne kadar? 29 Kasım dolar kuru yorumları

Dolardaki düşüş trendi devam ediyor. Brent tipi ham petrol fiyatlarının sert düşüşüyle düşüşle varil başına 60 doların altına gerilemesi, ABD'de ham petrol fiyatının 50 doları zorlaması TL'nin değer kazanmasını tetikleyen unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.

UZMANLARIN DOLAR YORUMLARI



Uzmanlar, "Küresel büyüme endişeleri ve arz fazlası petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden oluyor. Enerjide tamamen dışa bağımlı olan Türkiye ekonomisi için bu büyük bir avantaj. Hem enerji faturasındaki azalış ve dolayısıyla cari açıktaki düşüş hem üretim maliyetleri ve enflasyon... Tüm makro dengeler açısından petrol fiyatı düşüşü TL pozitif. Küresel piyasalarda satış baskısının yaşandığını dönemde TL'de fiyatlanan gelişme petrol fiyatlarındaki düşüş" görüşünde.

Petrol fiyatları son 1 yılın en düşük seviyelerine gerilerken; 2014 sonlarından beri en sert aylık değer kaybını yaşadı. OPEC ülkelerin küresel arz fazlasını üretim kısarak dengeleme çalışmalarına karşın petrol fiyatlarındaki düşüş son bulmadı.