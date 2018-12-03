FİNANS

Dolar ne kadar? 3 Aralık dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 03.12.2018 08:21 | Son Güncelleme

Dolar/TL uluslararası piyasalarda bugüne 5.17 TL seviyesinden başladı. Piyasaların gözü bugün saat 10:00'da açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamlarında.

Dolar ne kadar? 3 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar/TL yeni haftanın ilk iş günü 3 Aralık 2018 sabahında uluslararası piyasada 5.1764 lira seviyesinde hareket ediyor. Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 TL'den 5.13'e kadar gerilemiş, Kasım ayını 4 ay önceki seviyelerden tamamlamıştı. Dolar/TL geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı ( Fed) Jerome Powell'ın açıklamalarıyla kur 5.1350 seviyesine kadar inmişti. Powell'ın açıklamaları sonrasında Fed'in faiz artırımlarında hız keseceği ve 2019'da bir kez faiz artıracağı beklentisi öne çıkmış, bu durum gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine olumlu yansımıştı.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞLARI

Hafta sonunda Arjantin'de yapılan G-20 zirvesinde ABD-Çin ticaret savaşına 3 ay ara verilmesi de kurları olumlu etkileyen bir diğer gelişme. ABD ve Çin, 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirmemek için anlaştı.

Piyasaların gözü bugün saat 10:00'da açıklanacak kasım ayı enflasyon verisinde olacak. Ekim ayında aylık yüzde 2.67 artan enflasyonun bu ay yüzde 0.4 düşmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonun da yüzde 25.24'ten yüzde 22.90'ya gerilemesi bekleniyor.

'Soyunmayacağım' demişti! Türkiye aşığı güzel sözünü tutamadı'Soyunmayacağım' demişti! Türkiye aşığı güzel sözünü tutamadı
Dev bankadan kritik dolar tahmini!Dev bankadan kritik dolar tahmini!
Dolar o seviyenin altına indi!Dolar o seviyenin altına indi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar kuru dolar ne kadar dolar son durum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Arjantin ziyareti sonrası flaş açıklama: Gerekirse BM'yi devreye sokarız

Erdoğan'dan Arjantin ziyareti sonrası flaş açıklama: Gerekirse BM'yi devreye sokarız

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

O Ses Türkiye'de Hadise'den şaşırtan aşk itirafı! 'Ben artık aşka inanmıyorum'

O Ses Türkiye'de Hadise'den şaşırtan aşk itirafı! 'Ben artık aşka inanmıyorum'

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Morgan Stanley'e göre dolar gelecek yıl düşecek

Dev bankadan kritik dolar tahmini!

Dolar ne kadar? 29 Kasım 2019 dolar yorumları

Dolar o seviyenin altına indi!

Dolar ne kadar? 28 Kasım dolar yorumları

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? 27 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? 26 Kasım dolar kuru yorumları

4 ayın en düşük seviyesinde

Euro rekor sonrası en düşük seviyede

Euro rekor sonrası en düşük seviyede

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.