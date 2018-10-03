FİNANS

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 03.10.2018 08:15 | Son Güncelleme

Hafta başından itibaren düşüşünü sürdüren dolar, Eylül ayı enflasyon verileri öncesi yeni güne 6 lira seviyesinde başladı. Euro/TL ise 6.95 civarında seyrediyor.

Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları

Piyasalar bugün saat 10:00'da açıklanacak eylül ayı enflasyon verisini bekliyor. Reuters anketine göre TÜFE'de eylül ayı gıda fiyatlarında, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yıl sonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun eylülde yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor ağustosta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.

İHRACAT DESTEĞİ

Dolar pazartesi günü eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle 5.90 seviyesine dek inmişti. Kur dün de güne 5.95 seviyesinden başlamış, gün içerisinde 6 TL'nin üzerine çıkmıştı.

Dolar/TL şu dakikalarda 6 lira seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.95 civarında seyrediyor.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumlarıDolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?) Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar yorumları 3 ekim dolar euro enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

İran'da halk dolar bozdurmak için sarraflara hücum etti

İran'da halk dolar bozdurmak için sarraflara hücum etti

İlk kez oldu: İki vatandaş konkordato ilan etti

İlk kez oldu: İki vatandaş konkordato ilan etti

2050'nin en büyük ekonomileri

2050'nin en büyük ekonomileri

Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tahminler

Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tahminler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 28 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 28 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.