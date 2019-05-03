Dolar ne kadar? 3 Mayıs dolar kuru

TL dün yatay bir seyir izlese de yılbaşından beri yüzde 11’in üzerinde değer kaybı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda kalmayı sürdürüyor. Dolar/TL saat 07:10 itibari ile güne 5.9682/ 5.9691 seviyesinde başladı. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde bütçesi petrol ve yeraltı kaynaklarına bağlı ülke para birimlerinde dün değer kayıpları görülürken TL ise yatay bir seyir izlemişti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Petrol fiyatlarındaki düşüşün TL’deki benzer ülke para birimlerine göre daha iyimser seyirde belirleyici diyebiliriz. TCMB rezervlerine ilişkin endişeler, seçim sürecine ilişkin belirsizlik, AK Parti’de ve yönetim kadrolarında olası revizyon ve ABD ilişkileri ise takip edilen diğer konular arasında yer alıyor” dedi.

Kaynak: Reuters

