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Dolar ne kadar? 3 Temmuz dolar fiyatlarında son dakika gelişmesi

DOVİZ HABERLERİ  | 03.07.2019 08:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşmenin ardından iyimserliğin devam ettiği piyasada dolar/TL, 3 Temmuz sabahında güne 5.65 seviyesinde başladı. İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri...

Dolar ne kadar? 3 Temmuz dolar fiyatlarında son dakika gelişmesi

Dolar/TL saat 07.00 itibarıyla 5.6555/5.6573'den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Haziran sonunda çay, şeker ve motorine zam yapılırken, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran’da sona eren KDV ve ÖTV indirimleri uzatılmadı. Diğer yandan alkol ve tütün ürünlerinde de ÖTV ayarlaması bekleniyor.

Enflasyon hızlı düşse bile dolarizasyon ve son dönemde gerilese de uzun vadeli enflasyon beklentileri ile risk priminin hala yüksek olduğunu vurgulayan Sezgin, “Bu nedenle TCMB’nin 100 baz puanlık ölçülü bir adımla başlayacağını düşünüyorum. Ayrıca, enflasyon hedeflemesi yönetimin kredibilitesini artırmak için de indirimleri ağırdan alması daha muhtemel” dedi.

Enflasyonda kısa vadedeki düşüş potansiyeli belirgin olsa da, %5 hedefinin çok uzağında olduğunu hatırlatan Sezgin, “Piyasa Temmuz’da 100 baz puanın üzerinde, sene sonuna kadar ise 500 baz puan indirim fiyatlıyor. Eğer TCMB daha sabırlı olacağını gösterirse bundan en olumlu etkilenecek olan Türk lirası ve uzun vadeli tahviller olur” dedi.

(REUTERS)

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