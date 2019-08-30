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Dolar ne kadar? 30 Ağustos dolar kuru son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 30.08.2019 07:48 | Son Güncelleme

Piyasalar ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin gölgesinde kalmaya devam ederken, dolar/TL 30 Ağustos bu sabah güne 5.85 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar? 30 Ağustos dolar kuru son durum

Piyasalar gelecek hafta Pazartesi günü açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme verisi ile Salı günkü enflasyon verisini izleyecek. Son dönemde ciddi değer kaybı gözlenen TL önceki gün bir düzeltme hareketi yaparak yönünü 5.80 seviyesinin altına çevirirken, gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı gösteren para birimi olmuştu.

Dolar/TL saat 07:12'de 5.8383/5.8433'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Çin Ticaret Bakanlığı Çin ve ABD’nin Eylül ayında ABD’de yapılması planlanan yüz yüze ticaret görüşmelerini ele almakta olduklarını belirtti.

Bakanlık, Çin’in ABD ile ticaret savaşının tırmanmasına karşı olduğunu ve meseleyi sakin bir şekilde çözmeye istekli olduğunu ekledi.

DOLAR 6.47 TL SEVİYESİNE KADAR YÜKSELMİŞTİ

ABD-Çin ticaret savaşına yönelik endişelerle Pazartesi illikit piyasada TL’de stop loss (zarar-kes) emirlerinin çalışmasıyla dolar/TL 6.47’ye kadar yükselmiş ancak burada kalıcı olmamıştı.

Bankacılar kurda 5.75 seviyesine kadar olabilecek bir çekilmenin düzeltme hareketi olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, yukarıda ise 5.85 seviyesinin önemine dikkat çekiyor.

ABD ile Çin arasında artan ticaret geriliminden kaynaklanan küresel resesyon endişeleri ve anlaşmasız Brexit ihtimali yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendiriyor.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu askıya alma planını onayladı.

Analistler Türkiye ekonomisine yönelik güvensizliğin TL’yi daha kırılgan kıldığına, küresel risk iştahı ve Türkiye’ye yönelik algının hâlâ bozuk olması nedeniyle TL’de baskının devam edebileceğine dikkat çekiyor.

(REUTERS)

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