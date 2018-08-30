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Dolar ne kadar? 30 Ağustos dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 30.08.2018 08:03 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Kurban Bayramı tatilinin ardından piyasaların açılmasıyla birlikte herkes bu soruya yanıt arıyordu. Hafta başından itibaren sınırlı bir yükselişe geçen ve dün 6.45 seviyelerine kadar yükselen dolar bugüne de yükselişle başladı. Peki, bugün dolar ne kadar, dolarda son durum ne? Dolar yükselir mi, düşer mi? İşte güncel dolar kuru ve 30 Ağustos 2018 dolar yorumları...

Dolar ne kadar? 30 Ağustos dolar kuru yorumları

ABD ile yaşanan gerilimin ardından yükselen dolar güne yükselişle başladı. Bu sabah 08:00 itibariyle Dolar/TL 6,5117 Euro/TL ise 7,6364 seviyesinden işlem görüyor.

abd doları

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,25 oldu. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM'ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söylemişti. Moody's, Türkiye'nin ardından banka ve şirketlerin de kredi notlarını aşağı çekmişti.

Bank of America Merrill Lynch, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden gelecekteki ticari ilişkilere yönelik bir anlaşma olmadan ayrılması halinde global merkez bankalarının rezervlerinde tuttukları İngiliz Sterlini'nin bir kısmını satabileceklerini bildirmişti.


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