Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050'ye kadar geriledi. sonra bu sabah 5.55 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson'un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle önceki hafta 5.52'li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

PİYASALARIN BEKLEDİĞİ VERİLER



Geçen hafta ise dolar/TL Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla 5.87'li seviyelere kadar yükseldi ancak kalıcı olmadı. Dolar/TL Cuma günü son işlemlerde 5.60 seviyesinin hemen altında bulunuyordu.

Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın İstanbul'da açıklayacağı yılın 4'üncü Enflasyon Raporu takip edilecek.

