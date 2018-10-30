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Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 30.10.2018 07:48 | Son Güncelleme

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? Dolar TL ne kadar? İşte dolar kuruna ilişkin soruların yanıtları ve piyasaların beklediği veriler...

Dolar ne kadar? 30 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050'ye kadar geriledi. sonra bu sabah 5.55 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson'un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle önceki hafta 5.52'li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.

PİYASALARIN BEKLEDİĞİ VERİLER

Geçen hafta ise dolar/TL Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla 5.87'li seviyelere kadar yükseldi ancak kalıcı olmadı. Dolar/TL Cuma günü son işlemlerde 5.60 seviyesinin hemen altında bulunuyordu.

Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın İstanbul'da açıklayacağı yılın 4'üncü Enflasyon Raporu takip edilecek.

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