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Dolar ne kadar? 30 Ocak dolar ve euroda son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 30.01.2019 08:13 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve FED'in faiz kararı öncesi piyasalarda hareketlilik sürüyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar kuru 30 Ocak bugüne 5,31; euro ise 6,08 seviyesinden başladı.

Dolar ne kadar? 30 Ocak dolar ve euroda son durum

Dolar ve euro, Merkez Bankası enflasyon raporu ve FED'in faiz kararı gibi kritik gündem maddelerinin olduğu günün sabahında dünkü kapanış seviyelerinin biraz üzerinde güne başladı.

Dolar kuru, bugün TCMB enflasyon raporu öncesi hafta başında başlayan yükseliş eğilimiyle dün 5.36 seviyesini aşmasının ardından öğlen saatlerinde gevşemiş ve kayıplarını geri almıştı. GOÜ para birimlerine paralel bir seyir izleyen TL için kritik çarşamba gününde Merkez Bankası bu yılın ilk enflasyon raporunu saat 10:00'da açıklayacak.

Merkez Bankası 2018 yılının son enflasyon raporunda 2019 yılı sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 15.2 olmak üzere yüzde 12.3 ile yüzde 18.1 aralığında öngörmüştü. Tahminlerde büyük bir değişiklik beklenmiyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dolar kuru, 30 Ocak sabahında dünkü kapanış seviyesi olan 5.3146 TL'nin biraz üzerinde, 5.3170 ile güne hafif yükselişle başladı. Euro/TL ise 6.08 — 6.09 bandında dalgalanıyor. Uzmanlar enflasyon raporunda faiz indirimine yönelik sinyallerin olup olmayacağına yönelik mesajlara dikkat edileceğini belirtiyor. TCMB, son PPK toplantısında gerekirse ilave mali sıkılaşma vurgusu yaparak uzun süredir devam eden faiz indirimi söylentilerini taca çıkarmıştı.

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