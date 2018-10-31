Dolar ne kadar? 31 Ekim dolar kuru yorumları ve piyasaların beklediği veriler

Dün 5.4636 seviyesine dek gerileyen Dolar/TL bu sabah 4.4823 TL seviyesinde hareket ediyor. Dolar/TL dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.50'nin altını test ederken, TL'nin değer kazancı Cuma günkü kapanışa göre yüzde 2'ye yaklaşmıştı. Cuma günü 5.5975 seviyesinden kapanan dolar/TL , Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün 9 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.5050'ye kadar geriledikten sonra bugüne 5.55 civarından başlamıştı.
DOLAR KURU YORUMLARI
TEB/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, "TL'nin pozitif ayrışmasındaki ana neden olarak Citibank stratejistlerinin dün Orta Avrupa para birimi sepetine karşı TL uzun pozisyon önermelerini (Çek koruna–Polonya zloty–Macar forint sepeti sat/TL al) görüyoruz. Citibank stratejistleri Türk ekonomisindeki yeniden dengelenme sürecini öne çıkarıyor..." dedi.
ABD'li rahip Andrew Brunson'un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle dolar/TL önceki hafta 5.52'li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesini kıramamıştı. Geçen hafta ise Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla kur 5.87'li seviyelere kadar yükselmiş ancak kalıcı olamamıştı.
PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU'NDA
Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İstanbul'da açıklayacağı yılın 4'üncü Enflasyon Raporu takip edilecek.
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