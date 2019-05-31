Dolar ne kadar? 31 Mayıs dolar kuru

Türkiye’de ilk çeyrek döneme ilişkin büyüme verilerinin takip edileceği haftanın son gününe dolar/TL 5.91 seviyesinden başladı. Dün ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimiyle TL üstüste üçüncü işlem gününde de gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrıştı. Dolar/TL 5.8650’ye kadar gerileyerek 25 Nisan’dan beri en düşük seviyeyi görmüştü.

Foreks anketinde ekonomistlerin 2019 yılının 1.çeyreği için Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) ortalama tahmini yüzde -2,5 oldu. TÜİK verileri saat 10.00’da açıklayacak.

GSYH bu yılın ilk çeyreğinde TL’deki sert değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın da etkisiyle %2.5 daralması, 2019’un tamamını da sınırlı da olsa daralma ile tamamlaması bekleniyor. Reuters’ın 19 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre birinci çeyrek GSYH tahminleri %1.7 ile %4.3 daralma bandında yer alıyor. Yılın tamamında %0.1 daralma beklenirken, tahmin aralığı %2.6 daralma ile %2.3 büyüme bandında yer alıyor.

Dolar/TL bugün saat 07:54’te 5.9073/5.9118’den işlem görüyor.



