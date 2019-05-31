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Dolar ne kadar? 31 Mayıs dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 31.05.2019 08:43 | Son Güncelleme

Piyasalar bu yılın ilk çeyrek büyüme verisini beklerken dolar/TL güne 5.92 seviyesinin altında başladı. Uzmanlar Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 2.5 daralmasını bekliyor.

Dolar ne kadar? 31 Mayıs dolar kuru

Türkiye’de ilk çeyrek döneme ilişkin büyüme verilerinin takip edileceği haftanın son gününe dolar/TL 5.91 seviyesinden başladı. Dün ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimiyle TL üstüste üçüncü işlem gününde de gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrıştı. Dolar/TL 5.8650’ye kadar gerileyerek 25 Nisan’dan beri en düşük seviyeyi görmüştü.

Foreks anketinde ekonomistlerin 2019 yılının 1.çeyreği için Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) ortalama tahmini yüzde -2,5 oldu. TÜİK verileri saat 10.00’da açıklayacak.

GSYH bu yılın ilk çeyreğinde TL’deki sert değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın da etkisiyle %2.5 daralması, 2019’un tamamını da sınırlı da olsa daralma ile tamamlaması bekleniyor. Reuters’ın 19 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre birinci çeyrek GSYH tahminleri %1.7 ile %4.3 daralma bandında yer alıyor. Yılın tamamında %0.1 daralma beklenirken, tahmin aralığı %2.6 daralma ile %2.3 büyüme bandında yer alıyor.

Dolar/TL bugün saat 07:54’te 5.9073/5.9118’den işlem görüyor.


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