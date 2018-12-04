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Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 04.12.2018 08:11 | Son Güncelleme

Dolar/TL yeni güne 5.26 TL seviyesinden başladı. Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve erken faiz indirimi beklentileri ile Türk Lirası'da değer kayıpları yaşanıyor.

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Türk Lirası, petrol fiyatlarındaki artışın ve beklenenden erken gelebilecek faiz indirim endişesiyle değer kaybetti.

DOLAR NE KADAR?

Dün 5,14 ile 5.28 TL arasında dalgalanan Dolar/TL yeni güne 5.26 TL seviyesinden başladı.

ABD ile Çin'in ticaret savaşına 90 gün ara vermesi, ardından dün gelen kasım ayı enflasyon verilerinin otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1.44 azalması TL'yi olumlu etkilemiş kur 5.14'e kadar gerilemişti. Bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL 5.2853'e kadar tırmanmıştı.

Petrol fiyatları ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret savaşına 90 gün süreyle ara vermelerinin ardından sert yükseldi. Yatırımcılar bu hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 6 Aralık'taki toplantısını izleyecekler. OPEC'in petrol üretim azaltma kararı alması bekleniyor.

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