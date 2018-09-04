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Dolar ne kadar? 4 Eylül dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 04.09.2018 07:43 | Son Güncelleme

Dolar/TL beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon oranları ve ardından TCMB'nin yaptığı açıklama ile gün içinde dalgalı bir seyir izlemiş ve 6.50-6.75 arasında sert hareket etmişti. 4 Eylül sabahı dolar kuru 6.63 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar ne kadar? 4 Eylül dolar yorumları

Dolar/TL dünkü enflasyon verisi ve yapılan açıklamaların yoğunluğunda hareketli bir gün geçirmişti. Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 2.23 olan beklentilerin hafif üzerinde yüzde 2.3 yükselirken, yıllık bazda yüzde 17.9 ile 2003 bazlı serinin yeni zirvesine ulaştı.

Verinin ardından TCMB 13 Eylül'deki PPK toplantısında parasal duruşunu yeniden şekillendirileceğini duyururken; açıklama, toplantıda bir faiz artışı yapılacağı beklentisini güçlendirdi.

Ancak bu noktada TCMB'nin yüzde 17.75 seviyesindeki haftalık repo faizini ne kadar artıracağı büyük önem taşıyor. Analistler reel faizleri tekrar pozitif alana çekmek ve piyasalara güven telkin etmek için 1000 baz puana varan oldukça yüklü faiz artırımı yapılması gerektiğine dikkat çekerken; buna karşılık TCMB'den ise daha temkinli bir faiz artışı bekleniyor.

Dün sabah saatlerinde 6.70 seviyesine kadar yükselerek güne başlayan dolar/TL , enflasyon verisinin ardından ilk tepki olarak 6.74'ün üzerini görse de, sonrasında yönünü aşağı çevirmiş ve TCMB açıklaması sonrası 6.5150'ye dek çekilmişti. Dolar/TL, günün kalanında 6.60 seviyesinin üzerinde dalgalandı.

4 Eylül sabahı, saat 07.30'da spot piyasada dolar/TL 06.63 seviyesinden işlem görüyor.

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