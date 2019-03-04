Dolar ne kadar? 4 Mart dolar kuru yorumları

Fed'in para politikasını sıkılaştırmayacağı beklentisi nedeniyle düşüş trendine giren dolar/TL yeni haftaya 5.37 seviyelerinden başladı.

ABD, The Wall Street Journal gazetesinde dün yer alan habere göre Çin'den ithal ürünlere getirdiği ek gümrük vergilerinin tamamını veya büyük bölümünü kaldırmayı değerlendiriyor. Gazete ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in nihai ticaret anlaşmasına bu ay gerçekleşebilecek bir görüşmede imza atabileceklerini bildirdi.

Trump geçen hafta da Çin'den ithal ürünlerden alınacak gümrük vergisinin yüzde 25'e yükseltilmesi kararını ertelemiş, ticaret müzakerelerinin ilerleme kaydettiğini ifade ederek Çin'den ABD tarım ürünlerinden aldığı gümrük vergilerini kaldırmasını istemişti.

Art arda yaşanan bu gelişmeler S&P 500 vadeli kontratlarının bu sabah yüzde 0.5 artıda seyretmesini sağladı.

Asya'da en çok yükselen Çin hisse senetleri piyasası oldu. CSI 300 endeksi yüzde 3 yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Çin öncülüğünde buygün yüzde 0.4 yükselirken, yıl başından bu yana kazanımları yüzde 10'a yaklaştı.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1'in üzerinde prim yaptı.

Kaynak: REUTERS

