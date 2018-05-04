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Dolar ne kadar? 4 Mayıs 2018 dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 04.05.2018 08:05 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Dün açıklanan enflasyon rakamları sonrası doların 4.20 liranın üzerine çıkmasıyla birlikte herkes bu soruya yanıt arıyor. Dünkü zirvenin ardından dolar kuru 4 Mayıs 2018 bugüne 4.2250 liradan, euro ise 5.0680 liradan başladı.

Dolar ne kadar? 4 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar/TL tüketici fiyatları enflasyonunun Nisan ayında beklentilerin üzerinde yüzde 1.87 artmasının ardından dün 4.2487'ye yükselerek yeni tarihi zirvesini test etti.

Dolar saat 17.30 itibariyle 4.22 TL seviyelerinde bulunurken, bu sabah da benzer seviyelerden işlemlerin devam ettiği görülüyor.

DOLAR BUGÜNE NASIL BAŞLADI?

Saat 07.15 itibariyle dolar 4.2250 liradan, euro ise 5.0680 liradan el değiştirdi.

Dolar dün enflasyon verisi öncesi 4.1740 seviyesinde işlem görürken, enflasyon sonrası bir anda 4.24'lere kadar yükselmişti.

TL son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Yılbaşından bu yana TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı çift haneli seviyelere yaklaşırken bankacılar bu yükselişte bir çok etkenin bir arada etkili olduğunu belirtiyorlar.

Reuters'a konuşan bankacılar TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, dün açıklanan PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini gösteriyorlar.

Özellikle S&P kararı ve dolardaki güçlü seyir değer kaybındaki başrolü oynuyor.

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