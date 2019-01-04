Dolar ne kadar? 4 Ocak dolar kuru yorumları

Apple’ın satış tahminini düşürmesi küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri artırarak, aralarında Japon bireysel yatırımcıların da bulunduğu yüksek getirili gelişmekte olan ülke paralarına yatırım yapan piyasa oyuncularını korkuttu.

Yatırımcıların güvenli liman olarak algılanan tahviller ve daha az riskli varlıklara yönelmesi sonucu tatil dolayısıyla işlem hacminin düşük olduğu döviz piyasalarında “ani çöküş” yaşanırken, yen, birkaç saniye içinde başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

DOLAR NE KADAR OLDU?



Dolar/TL 5.4494/5.4492'den, Euro/TL 6.2050/6.2014'ten işlem görüyor.

Bankacılar, illikit piyasada Asya piyasası kaynaklı işlemlerin günlük işlem hacmi “birkaç milyar dolar olan bir piyasada birkaç milyon dolar hacim” ile gerçekleştiğini belirttiler.

Yılın ilk iki gününde küresel olarak riskten kaçış eğiliminin çok kuvvetli olduğunu belirten bankacılar, bunda küresel büyüme endişeleri, ABD faiz artırım hızı ve ticaret savaşlarının etkili olduğunu belirtiyor.



