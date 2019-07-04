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Dolar ne kadar? 4 Temmuz dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 04.07.2019 07:55 | Son Güncelleme

Dün açıklanan enflasyon verisinin ardından ilk etapta gerileyen dolar/TL, bireylerin döviz alımlarına vergi artışı yapılacağı yönündeki haberin etkisiyle tekrar yükselmişti. Dolar /TL bu sabah güne 5.62 seviyesinde başladı.

Dolar ne kadar? 4 Temmuz dolar kuru

Dolar/TL saat 07.07 itibarıyla 5.6228/5.6256’dan işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre, ilgili düzenleme bireysellerin döviz alımlarında yaşanabilecek caydırma etkisi hesaba katılmadığında bütçeye her yıl birkaç milyar TL gelir artışını da sağlayacak. Ancak bankacılar adımın esas amacını gelir artırmak olarak görmediklerini amacın dolarizasyonu caydırmak olduğunu belirtiyorlar.

Enflasyondaki düşüş sonrası kuvvetlenen iyimserliğin BSMV haberi ardından kademeli olarak azaldığını söyleyen bir bankanın döviz işlemcisi, “Nominal olarak düşük kalsa da TL’de sabah benzer para birimlerine kıyasla gözlenen daha iyi performansı ciddi şekilde azalttığını görebiliyoruz. Kurda ilk etapta 5.60 seviyesinin ardından 5.55 ve 5.50 seviyeleri önemli. Bu seviyelerin kalıcı olarak kırılması durumunda döviz birikimi yüksek bireylerin yeniden döviz alımı isteyip istemeyeceğini izleyeceğiz” dedi.

Başka bir bankacı da BSMV’nin yanı sıra enflasyon verisinin ardından TCMB’nin daha güçlü bir faiz indirimine gitme ihtimalinin de kurda fiyatlandığını söyleyerek, “Ancak şimdilik güçlü bir atak yok, kur hala teknik direncinin altında seyrediyor. TCMB’den 25 Temmuz’da güçlü bir faiz indirimi gelirse piyasa bunu erken olarak okuyabilir” dedi.

Kaynak: Reuters

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