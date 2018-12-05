Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın yerel seçim dönemi öncesi gerekenden erken bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki endişeler ve küresel piyasalardaki satış baskısıyla yükseliyor.

Dolar/TL dün yaklaşık üç haftanın zirvesi olan 5.46 seviyesini test ettikten sonra bu sabah saat 09:07'de 5.3910'dan işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL ise 6.1060 seviyesinde.

ABD tahvillerinde getiri eğrisi düzleşti

ABD Hazine tahvil getiri eğrisinin düzleşmesi, yani uzun ve kısa vadeli getiriler arasındaki farkın azalması, resesyon endişelerini gündeme getirerek hisse senedine olan iştahı sarstı. Ayrıca hafta sonunda ticaret savaşında ateşkes ilan eden ABD ile Çin'in nihai bir anlaşmaya varamayacağına dair şüpheler yatırımcı güvenini etkiledi.

ABD'nin Dow Jones endeksi dün yüzde 3.1, Nasdaq ise yüzde 3.8 geriledi. Tahvil piyasalarındaki oynaklığa karşı hassas olan ABD finans sektörü hisseleri ise yüzde 4.4 düştü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç yıldır süregelen faiz artırım sürecinin sonuna yaklaştığını işaret etmesi ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisinin yüzde 3'ün altına inmesine yol açtı.