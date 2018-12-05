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Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 05.12.2018 09:32 | Son Güncelleme

Dolar/TL yeni güne 5,39 seviyesinden başladı. Dolar/TL TCMB politikalarına ilişkin endişeler ve küresel satış baskısıyla sert yükselişte.

Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın yerel seçim dönemi öncesi gerekenden erken bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki endişeler ve küresel piyasalardaki satış baskısıyla yükseliyor.

Dolar/TL dün yaklaşık üç haftanın zirvesi olan 5.46 seviyesini test ettikten sonra bu sabah saat 09:07'de 5.3910'dan işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL ise 6.1060 seviyesinde.
ABD tahvillerinde getiri eğrisi düzleşti

ABD Hazine tahvil getiri eğrisinin düzleşmesi, yani uzun ve kısa vadeli getiriler arasındaki farkın azalması, resesyon endişelerini gündeme getirerek hisse senedine olan iştahı sarstı. Ayrıca hafta sonunda ticaret savaşında ateşkes ilan eden ABD ile Çin'in nihai bir anlaşmaya varamayacağına dair şüpheler yatırımcı güvenini etkiledi.

ABD'nin Dow Jones endeksi dün yüzde 3.1, Nasdaq ise yüzde 3.8 geriledi. Tahvil piyasalarındaki oynaklığa karşı hassas olan ABD finans sektörü hisseleri ise yüzde 4.4 düştü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç yıldır süregelen faiz artırım sürecinin sonuna yaklaştığını işaret etmesi ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisinin yüzde 3'ün altına inmesine yol açtı.

Ayrıca ABD'de ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleri getiri eğrisinin düzleşmesini hızlandırdı. İki ile 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi arasındaki fark 10 yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indi.


PETROL BASKIYA NEDEN OLUYOR

Küresel piyasalardaki satış baskısının yanı sıra petrol fiyatlarının 86 dolarlardan 60 doların altına yaşanan sert düşüş sonrası hafta başında başlayan yükseliş eğilimi TL'yi baskılayan bir diğer unsur olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Gelişmekte olan ülkeler sepetinde yer alan Türkiye hariç neredeyse tüm ülkeler emtia ihracatçısı konumunda. Türkiye ise enerjide dışa bağımlı bir ekonomi. Petrol fiyatlarındaki artış Türkiye ekonomisinin enerji faturasını artırırken diğer ülkelerde ise aksine bütçe gelirlerini destekler nitelikte. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki artışlar Türkiye piyasalarında olumsuz fiyatlamaları beraberinde getiriyor.

TCMB YAKINDAN İZLENİYOR

Bankacılar "para politikasında sıkı duruşun uzun süre korunacağı" söylemini koruyan TCMB'nin önümüzdeki döneme yönelik para politikası söylemlerinin artık daha yakından takip edileceğini belirtiyorlar.

Bu kapsamda bugün açıklanacak 2019 Para ve Kur Politikası Metni piyasada yakından izlenecek.

Piyasa TCMB'den gevşeme adımı beklese de bu beklentiler genellikle 2019'un ikinci yarısına yönelik. Pazartesi günü açıklanan enflasyon verisinin ardından ise TCMB'nin daha erken bir adım atıp atmayacağı piyasanın gündemine girmişti.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1.44 azalırken, enflasyonun yıl sonunda yüzde 20.8 olan YEP hedefine yakın gerçekleşmesi bekleniyor.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
5 aralık dolar kuru merkez bankası petrol

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