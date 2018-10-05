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Dolar ne kadar? 5 Ekim dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 05.10.2018 08:03 | Son Güncelleme

Geçen çarşamba günü açıklanan enflasyon verileri sonrasında dalgalı bir seyir izleyen dolar dün 6.21 TL'nin üzerini görmüştü. Dolar/TL kuru bugüne 6.17 TL seviyesinden başladı.

Dolar ne kadar? 5 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar uluslararası piyasalarda güne 6.17 TL seviyesinden başladı. Çarşamba günü açıklanan beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL dün güne 6.07 TL seviyesinden başlamış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon değerlendirmesinin ardından 6.21'i görmüştü.

GÖZLER 12 EKİM'DE

Gelecek hafta piyasaların izlediği en önemli konulardan biri olan ABD'li Rahip Brunson'ın 12 Ekim'de mahkemesi yapılacak. Hali hazırda ev hapsinde tutulan Brunson'ın davası ABD ile ilişkilerin bozulmasına ve iki ülkenin karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulamasına neden olmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 25 Eylül'de gazetecilere yaptığı açıklamada Türk yetkililerle Brunson'ın geleceğine dair görüşmeler yapılmasını beklediğini söylemiş, "Evet, bu ay serbest bırakılabilir. Geçen ay serbest bırakılmalıydı. Aslında bugün serbest bırakılmalı. Türklerle görüştük. Beklentileri biliyorlar" demişti.

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