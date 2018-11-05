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Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 05.11.2018 08:23 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta 5.43 TL'ye kadar inen Dolar /TL yeni haftaya uluslararası piyasada 5.44 TL seviyelerinden başladı. Enflasyon verisi sonrası dolar 5,43 seviyelerinden işlem görüyor . Bugün başlayan İran ambargosunun Türkiye'yi nasıl etkileyeceği de piyasaların takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

ABD ile karşılıklı yaptırımların kalkması ve İran yaptırımlarından Türkiye'nin muaf tutulması sonrasında gerileyen dolar/TL'de enflasyon verisinin ardından sakin seyir görülüyor.

Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Veri sonrasında kurda önemli bir hareket gözlenmedi.

Cuma günü 5,41'li seviyelere kadar gerilemesi sonrasında yeni haftanın ilk gününde 5,43 civarında seyrediyor.

Euro/TL de 6,20'nin hemen altında hareket ediyor.

HAFTAYI NASIL KAPATMIŞTI?

Dolar/TL geçtiğimiz hafta ABD ve Çin arasında ticaret geriliminin yatışacağı beklentileri ile gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahına paralel geriledi. Kur cuma günü Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle 5.50 seviyesinin altına indi. ABD ile Türkiye'nin bakanlara yönelik yaptırımları karşılıklı kaldırdığı haberi sonrasında 5.43 seviyelerini gördü.

ABD'NİN KARARI

ABD, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesinden çıkardı. İki bakan ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'deki tutukluluğu nedeniyle ABD tarafından Ağustos ayında yaptırım listesine alınmıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD iç güvenlik bakanı Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararının kaldırıldığını duyurdu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
beyler beni takip edin ben ne zaman dolar alsam dolar düşüyor
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