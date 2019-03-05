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Dolar ne kadar? 5 Mart 2019 dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 05.03.2019 08:13 | Son Güncelleme

Şubat ayı enflasyon verileri sonrası herkes 'Dolar ne kadar? Dolar kaç lira?' sorularınna yanıt aryordu. Krtitik veriler sonrası her iki yönlü dalgalı bir seyir izleyen dolar, bu sabah güne 5.39 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar ne kadar? 5 Mart 2019 dolar yorumları

Tüketici Fiyatları Endeksi(TÜFE) Şubat’ta beklentilerin altında yüzde 0.16 artarken, yıllık enflasyon ise Ocak ayındaki yüzde 20.35’ten Şubat’ta yüzde 19.67’ye geriledi. Dolar/TL ise saat 07:05 itibari ile güne 5.3878/ 5.3893 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Dolar/TL enflasyon verisi ardından dalgalı bir seyir izledi. Bizce veriler iyi ancak TCMB’nin faiz kararında değişiklik içerecek kadar beklentilerden iyi değil. Ancak piyasalarda yine de bir satış baskısı oluştuğunu görüyoruz. Buradaki etkenin her ne kadar bu hafta faiz indirimi gelmese de beklentilerin altındaki enflasyon verilerinin devam etmesi halinde faiz indirimlerinin Haziran’dan daha erkene çekilebileceği öngörüsü olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Reuters’ın 17 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre TCMB’nin faiz indirimlerine Haziran ayında başlaması ve seri indirimlerin yılın kalanında 500 baz puana ulaşması bekleniyor.

Anketin ilk faiz indiriminin ne zaman gerçekleştirileceğine yönelik sorusuna yanıt veren 15 katılımcının 11’i Haziran ayına işaret ederken, iki katılımcı Nisan’da, iki katılımcı ise Temmuz’da indirim bekliyor.

Bankacılar TCMB’nin “veri odaklı bir para politikası” söylemi ardından enflasyon verilerini yakından izliyorlar. Henüz Haziran ayına yönelik ilk faiz artışı beklentileri değişmedi ancak ilerleyen dönemde bankacılar enflasyon verilerini ilk faiz indirimi tahminlerini erkene çekmek ya da ötelemek açısından yakından takip etmeye devam edecekler.

(Reuters)

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